ВС России сбивают американские HIMARS: новости СВО на утро 24 ноября Российские военные сбили шесть украинских HIMARS на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Южная группировка российских войск в течение суток сбила на Донецком направлении 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также российские военные сбили шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, подразделения группировки отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады противника в районе Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка. Противник потерял три танка, боевую машину пехоты и четыре пикапа.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 23 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

На Украине случилась «утечка мозгов», массовая гибель украинцев

Киев столкнулся с массовой «утечкой мозгов» — украинцы с высшим образованием в спешке покидают страну, сообщает украинское издание Kyiv Independent. В результате этого в образовательном уровне населения возник провал, на восстановление которого, по прогнозам, уйдут долгие годы.

Украинские солдаты умирают не из-за желания вступить в Евросоюз, а из-за непомерных амбиций западных стран, заявил обозреватель Якуб Янек. Поэтому, по мнению аналитика, рассуждения о вступлении Киева в ЕС являются «верхом цинизма».

Наемникам ВСУ не окажут помощь на родине

Датские наемники, решившие воевать на стороне Украины, не смогут рассчитывать на поддержку со стороны властей по возвращении на родину, сообщила обозреватель Нербю Хансен. По ее словам, солдаты удачи столкнутся с длительными ожиданиями в очередях за психологической помощью или лечением от посттравматического стресса.

Фото: МО Украины

Научный сотрудник Датского института международных исследований Майя Тузари Гринвуд добавила, что в Дании существует система регистрации ветеранов, возвращающихся из конфликтных зон, но добровольцы, присоединившиеся к Вооруженным силам Украины, не будут иметь к ней доступа.

У Киева кончились ресурсы

Украина не обладает ресурсами для продолжения противостояния с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. По мнению аналитика, на фоне этого очевидно, что у Москвы есть все необходимое для продолжения СВО — российские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения, успешно используют дроны и ракеты.

Работа российских «Градов» и «Аллигаторов» в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало видео работы экипажа ударного вертолета Ка-52 ВКС России на Донецком направлении. На кадрах видно попадание ракетами «Аллигатора» в бронемашину Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: МО РФ Ка-52

В полутораминутном ролике демонстрируется загрузка боекомплекта вертолета и его вылет на боевое задание. Затем показаны пуски ракет с борта «Аллигатора» и поражение украинской бронемашины, о чем словами «прямое попадание» докладывает голос по рации. На видео продемонстрирован доклад штурмана-оператора Ка-52М с позывным Фрукт.

Российские военные сорвали ночную попытку украинских военных переправиться на левый берег Днепра на Херсонском направлении. ВСУ не смогли десантироваться благодаря слаженной и эффективной работе расчета установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», которым руководит командир боевой машины БМ-21 группировки войск «Днепр» с позывным Ротор.

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