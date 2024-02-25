Российские военные сбили украинскую «Бабу-ягу» под Купянском МО РФ: средства ПВО группировки «Запад» уничтожили четыре БПЛА ВСУ под Купянском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны на Купянском направлении ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. По его словам, это были модели «Фурия», «Валькирия» и «Баба-яга».

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении. Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, в том числе две «Фурии», «Валькирия» и «Баба-яга», — сказал военный.

Ранее стало известно, что расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил артиллерийское орудие Д-30 ВСУ вместе с личным составом на Купянском направлении. По информации Минобороны РФ, российские военнослужащие после получения координат незамедлительно навели орудие на цель.

Также сообщалось, что вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении. Кроме того, российские ударные вертолеты ликвидировали опорный пункт Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Для нанесения удара использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8.