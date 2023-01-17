Российские военные сбили гигантский дрон под Артемовском

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные под Артемовском сбили большой дрон с шестью винтами, который может переносить до четырех гранат и оснащен видеокамерой с прибором ночного видения. По информации Telegram-канала Zvezdanews, беспилотник был сбит с помощью стрелкового оружия.

Вот такие огромные дроны стали летать в последнее время над нашими позициями. У него шесть винтов, нес на себе сразу четыре гранаты, <…> у него два аккумулятора, — сказал корреспондент Игорь Лапик.

По его словам, дрон шумит в полете, а также светится красными огнями, поэтому военные легко смогли его сбить.

Ранее губернатор Севастополя сообщал, что системы ПВО Крыма сбили три беспилотника над Черным морем по направлению к Бельбеку. До этого он сообщил о работе ПВО над бухтой Севастополя. По его словам, украинские войска пытались атаковать Крым беспилотниками уже несколько раз с начала 2023 года. Все БПЛА были сбиты.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что беспилотники поднимались в воздух с территории Одессы.