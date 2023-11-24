Российские военные сбили шесть ракет HIMARS ВСУ на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Южная группировка российских войск в течение суток сбила на Донецком направлении 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также российские военные сбили шесть ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пески, Марьинка, Новопетриковка Донецкой Народной Республики и шесть реактивных снарядов HIMARS, — отметил собеседник агентства.

Кроме этого, подразделения группировки отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады противника в районе Клещеевки, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Курдюмовка и Васюковка. Противник потерял три танка, боевую машину пехоты и четыре пикапа.

Ранее Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин намекнул на разработку нового оружия. Он призвал американские власти серьезно озаботиться этим вопросом, поскольку, по его словам, РФ уже доказала, что может не только создавать мощнейшее вооружение, но и успешно применять его в бою.

До этого в ДНР погибла российская актриса и хореограф Полина Меньших. Она приехала в республику с концертом для военнослужащих на День ракетных войск и артиллерии. Во время выступления в здание театра попал реактивный снаряд, выпущенный ВСУ из РСЗО HIMARS.