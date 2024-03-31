Российские военные разбомбили место дислокации СБУ Сальдо: в пригороде Херсона уничтожено место дислокации СБУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России обнаружили в пригороде Херсона здание, которое использовалось как место дислокации сотрудников Службы безопасности Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, здание было разбомблено. При этом Сальдо назвал СБУ террористической организацией.

В пригороде Херсона разбомблено здание, использовавшееся для дислокации террористической организации «СБУ», — написал глава Херсонской области.

Сальдо также отметил, что российским войскам удалось поразить позиции ВСУ в районах сел Ивановка, Михайловка, Гавриловка и Тягинка. По его словам, там находились части 35-й бригады морской пехоты, а также нескольких бригад территориальной обороны украинской армии.

Ранее Сальдо сообщил об обстреле Брилевки в Херсонской области со стороны ВСУ. По его словам, противник использовал реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела травмы получили четыре местных жителя. Губернатор отметил, что Киев продолжает удивлять бессмысленной жестокостью в отношении мирного населения. Он напомнил, что боеприпасы для HIMARS достаточно дорогие.