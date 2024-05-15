Российские военные разбили позиции ВСУ в районе Работино Группировка «Днепр» поразила 11 позиций орудий и минометов ВСУ

Фото: МО РФ

Подразделения группировки войск «Днепр» поразили 11 позиций орудий и минометов ВСУ за сутки, сообщил начальник пресс-центра соединения Роман Кодрян. По его словам, которые приводит ТАСС, удары также нанесены по 54 наблюдательным пунктам украинской армии.

Продолжали боевые действия в населенном пункте Работино. <...> Поражено 11 позиций орудий и минометов противника. Артиллерийским огнем и ударными беспилотниками поражены 54 наблюдательных пункта, — заявил Кодрян.

Он добавил, что огнем ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены и сбиты семь разведывательных и ударных дронов ВСУ. Кроме того, ликвидированы 30 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, отметил военный.

Инженеры и штурмовые группы Северной группировки войск разминировали дамбу на севере Харьковской области. Штурмовик с позывным Вин рассказал, что ВСУ планировали подорвать объект при отступлении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Восток» минометами особой мощности 2С4 «Тюльпан» уничтожила укрепленные позиции и пункты управления ВСУ на Южнодонецком направлении. Удары были нанесены по позициям противника в районе села Старомайорское. В этой локации ВСУ создали хорошо укрепленные долговременные оборонительные сооружения, уточнили в ведомстве.