Российские военные раскрыли тактику борьбы с украинскими дронами В российском подразделении анти-БПЛА рассказали о применении специальных ружей против украинских дронов

Российские военнослужащие подразделений анти-БПЛА, как правило, сбивают дроны ВСУ с помощью специальных ружей, подавляющих связь беспилотника со спутниками и пультом. Как рассказали Lenta.ru бойцы артиллерийского дивизиона Южного военного округа с позывными Койот и Кутузов, вооружение, используемое их отделением, привезли на фронт волонтеры.

По словам солдат, их подразделение защищает небо от вражеских беспилотников в районе работы артиллерии и дроны противника удобнее всего сбивать на высоте 300–400 м.

Выше их попросту тяжело заметить. Но и противнику на больших высотах работать проблематично, — пояснил Койот.

Также военные рассказали, почему ни в коем случае нельзя поднимать упавшие коптеры.

Банально опасно: в последнее время украинцы начали их минировать. Лучше просто расстрелять или дождаться саперов, — подчеркнул Кутузов.

Кроме того, по словам бойцов, недавно на вооружении ВСУ появились западные дроны, которые после потери сигнала автоматически поднимаются на сотни метров и быстро возвращаются на базу на автопилоте.

Ранее российские пограничники посадили в Курской области украинский дрон, оснащенный гранатой от РПГ-7. Аппарат был успешно нейтрализован, никто не пострадал.