Российские военные применили умные бомбы: новости СВО на утро 6 февраля

Фото: МО РФ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил на Купянском направлении авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции пункт управления украинских войск, сообщила пресс-служба Минобороны России. Такие умные фугасные боеприпасы позволяют наносить меткие удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 5 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Байден пожертвует Израилем ради Украины

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны в случае его одобрения американским конгрессом, сообщила пресс-служба Административно-бюджетного управления Белого дома.

Там отметили, что обе палаты конгресса должны сосредоточиться на создании качественного законопроекта, а не тратить время на «политические уловки».

В ОАЭ хотят смягчить последствия украинского кризиса

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Абу-Даби поддерживать инициативы, направленные на смягчение гуманитарных последствий кризиса на Украине. Политики обсудили целый ряд вопросов региональной и международной повестки.

Мухаммед Аль Нахайян подчеркнул последовательное стремление ОАЭ к миру и стабильности. Он выразил готовность поддерживать все начинания, которые помогли бы смягчить гуманитарные последствия конфликта.

Фото: МО Украины

В ФРГ заявили, что конца конфликта на Украине «не видно»

Завершения конфликта на Украине «не видно», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. По словам главы страны, «Россия почти два года ведет непримиримую войну», передает пресс-служба канцлера.

Шольц напомнил, что в этом году ФРГ выделит более €7 млрд на поддержку Киева поставками вооружений. Помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется, подчеркнул он.

В Киеве снова угрожают Крымскому мосту

До конца года «Крымский мост не достоит», заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Военнослужащий утвердительно ответил на вопрос, что объект можно считать «потенциально покойником», а также подчеркнул, что у него есть план действий.

Российские «Солнцепеки» могут уничтожить даже самые укрепленные позиции ВСУ

Позиции ВСУ, имеющие максимальное укрепление, планомерно уничтожаются благодаря эффективной работе комплексов ТОС-1А «Солнцепек», сообщил командир одного из расчетов с позывным Баркас. По его словам, объекты украинской армии, несмотря на все степени защиты, ничего не могут противопоставить ударам с таких установок.

Командир также уточнил, что наиболее приоритетными целями для ударов стала артиллерия противника и операторы БПЛА, в том числе дронов-камикадзе. Военный отметил: перед тем как занять позиции, проводится разведка указанных мест, чтобы техника, разместившаяся на них, была неуязвима для БПЛА и ПТУР.

Фото: МО РФ Комплекс ТОС-1А «Солнцепек»

ФСБ предотвратила теракт СБУ в Крыму

В Крыму предотвратили теракт СБУ в отношении одного из руководителей республики, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Силовики задержали троих подозреваемых.

Один из пособников украинской спецслужбы рассказал, что они готовили нападение на кортеж одного из высокопоставленных крымских чиновников. Еще одна задержанная призналась, что подготовка к теракту велась с конца января по начало февраля 2024 года.

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