Российские военные пресекли семь атак ВСУ под Красным Лиманом Войска группировки «Центр» отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Войска группировки ВС России «Центр» пресекли семь атак Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, при поддержке авиации и артиллерии было уничтожено более 80 военнослужащих противника.

В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества Краснолиманского направления штурмовые отряды 42-й и 63-й механизированных бригад, а также бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ВСУ предприняли семь попыток атак позиций российских войск, — рассказал офицер.

Савчук уточнил, что украинская сторона также потеряла боевую машину пехоты, три бронированные машины и пикап. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные подавили почти 30 артиллерийских позиций ВСУ и уничтожили 122-мм миномет с расчетом, добавил начальник пресс-центра группировки.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Отважные» отразили несколько контратак ВСУ на Краснолиманском направлении. Армейская авиация уничтожила бронегруппу 63-й ОМБр украинских сил в районе населенного пункта Торское. Российские артиллеристы также ударили по скоплению техники ВСУ у населенного пункта Ямполовка, а в районе Серебрянского лесничества ВС РФ отразили пять атак противника.