Российские военные предотвратили наступление семи групп украинской пехоты ВС РФ на Южно-Донецком направлении пресекли наступление семи групп ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные предотвратили наступление семи групп пехоты Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены три гаубицы и четыре миномета ВСУ.

Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении при поддержке огня артиллерии пресекли наступательные действия семи групп пехоты противника в направлении Приютного и одной — в направлении Новомихайловки, — сказал Чехов.

Он добавил, что огнем артиллерии был поражен пункт временного размещения 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, склад боеприпасов и пикап с бойцами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке. Кроме того, с помощью системы «Солнцепек» российские военные уничтожили склад боеприпасов и скопление живой силы ВСУ в районе Новодонецкого и севернее Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы украинцы лишились одной FH70 и одной «Мста-Б», артиллерийского оружия Д-20 и четырех минометных расчетов.

Силы авиации, в свою очередь, поразили места сосредоточения 128-й и 129-й бригад территориальной обороны в Макаровке и Старомайорском, а также силы ВСУ в районах Новомихайловки и Урожайного.

Ранее Олег Чехов сообщил, что ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кроме того, российские военные ликвидировали солдат и технику украинской армии в районах Урожайного, Новодонецкого и Приютного. Он также рассказал, что что Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт и полевой склад боеприпасов украинских войск. Также была пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного.