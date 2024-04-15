Российские военные «посадили» американский дрон под Соледаром Бойцы отряда «Ирбис» сбили американский БПЛА RQ-20 Puma под Соледаром

Фото: МО Украины

Бойцы добровольческого корпуса из отряда «Ирбис» в составе Южной группировки войск сбили беспилотник RQ-20 Puma под Соледаром, рассказал РИА Новости военнослужащий отряда. Дрон выполнял корректирующую функцию для американских гаубиц M777.

Данная птичка предназначена для коррекции орудий американского типа — «три топора» (американская гаубица М777. — NEWS.ru), всей остальной техники. То есть «птица» летает высоко и видит далеко, — заявил военнослужащий.

Беспилотник перехватили в районе Орехово-Васильевки в тот момент, когда он корректировал огонь американской гаубицы, наносящей удары по российским позициям. Военный уточнил, что в дроне установлен модуль видеонаблюдения с лазерным прицелом, а также модуль управления, который содержит сведения как о самом БПЛА, так и о его применении.

Ранее сообщалось, что на Южно-Донецком направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины. По данным Министерства обороны, летчики применили объемно-детонирующие авиационные бомбы.

Кроме того, тульские десантники в сопровождении танков Т-80 и броневых машин уничтожили подразделение ВСУ, а также помогли штурмовой группе соединения захватить и зачистить опорный пункт противника. Российские военные не понесли потерь, уточнили в Минобороны.