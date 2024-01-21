Российские военные поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что сразу после удара российские экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, — отметили сотрудники ведомства.

Ранее украинский разведчик заявил, что на Восточном берегу Днепра в Крынках российская армия идет в мощное наступление. По его словам, ВСУ на этом участке держатся из последних сил, но понесли значительные потери, в то время Россия имеет пятикратное преимущество. Исходная цель заключалась в создании плацдарма для последующего продвижения вглубь территории, однако, по мнению солдата, этот план становится все менее реализуемым с каждым днем.

До этого военкор Александр Сладков сообщил, что российские силы «вломились на легендарный плацдарм ВСУ» в Крынках. Журналист отметил, что прорыв совершили военнослужащие 2-й роты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.