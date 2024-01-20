Российские военные поразили советскими ракетами позиции ВСУ в Одессе

Фото: МО РФ

Российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО войск Украины в Одессе, сообщил РИА Новости информированный источник. Собеседник агентства уточнил, что использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой.

Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы <...>, показали хорошую эффективность поражения украинских военных объектов, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины систематически наносят удары дорогостоящим высокоточным оружием по ложным целям. Генерал-лейтенант и начальник инженерных войск ВС России Юрий Ставицкий заявил, что такого результата удалось достичь благодаря тому, что инженерные войска ВС РФ грамотно вводят противника в заблуждение путем маскировки объектов.

Также Ставицкий в интервью отмечал, что остановить наступления противника в ходе специальной военной операции помогло применение новейших инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». По его словам, эти системы показали высокую эффективность.

Кроме того, в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, предоставленной Западом, рассказывал Ставицкий. Он уточнил, что в число потерь вошли танки Leopard, БМП Bradley и другие машины, а система оборонительных рубежей, созданная на глубине до 120 км, существенно повысила живучесть войск РФ. Более 400 батальонных районов обороны были подготовлены за восемь месяцев, что является беспрецедентным случаем в истории войн и вооруженных конфликтов, заключил генерал.