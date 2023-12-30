Российские военные помешали ВСУ провести ротацию сил в ДНР Минобороны: ВС РФ пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие группировки «Восток» сорвали восемь попыток украинских войск провести ротацию сил на Южно-Донецком направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-службы группировки Александр Гордеев. По его данным, ВСУ потеряли до 90 военнослужащих убитыми и ранеными.

За сутки пресечены восемь попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, а также нанесено поражение живой силе в районах Угледара и Пречистовки, — сообщил военный.

Он добавил, что в числе потерь украинцев восемь минометных расчетов, два пикапа, буксируемая гаубица М102 и танк Т-64. Кроме того, бомбардировщики и артиллерия точными ударами поразили районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, Константиновке и Елизаветовке.

Ранее глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие уничтожили более 250 солдат, два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. По словам Савчука, там мотострелковый полк при поддержке артиллерии поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии страны.

Также сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили около 110 украинских военных на Южно-Донецком направлении. ВСУ потеряли три автомобиля. Авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре.