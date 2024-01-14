Российские военные получили партию FPV-дронов с необычным управлением МО: российские военные получили партию FPV-дронов с очками для управления

Фото: МО РФ

Мотострелки российской группировки войск «Восток» в зоне спецоперации получили партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что устройства управляются с помощью специальных очков.

В ближайшее время дроны передадут непосредственно на линию боевого соприкосновения, где они будут поражать живую силу, укрепрайоны и бронированную технику противника, — добавили в ведомстве.

В Министерстве уточнили, что операторы этих FPV-дронов будут надевать спецочки, которые обеспечивают вид от первого лица. Благодаря этому достигается высокая точность наведения беспилотника на цель.

Ранее на российских танках в зоне проведения спецоперации на Украине начали применять комплексы подавления FPV-дронов «Сания». По словам разработчика, обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя, при этом техника фиксирует беспилотники на расстоянии до полутора километров и способна их подавлять на дистанции до километра. Минобороны РФ отметило, что устройство эффективно обезвреживает БПЛА даже при движении танка.

До этого российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды». Изделия уже начали применять в тестовом режиме в зоне спецоперации. Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин уточнил, что с помощью этой разработки дрон может самостоятельно заходить на цель и уничтожать ее.