Российские военные получили новую партию комплексов «Тор-М2» Восточный военный округ получил партию ЗРК малой дальности «Тор-М2»

Фото: Министерство обороны РФ

Партию новых зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2» получил Восточный военный округ (ВВО), сообщило РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу. Отмечается, что оружие поступило в рамках гособоронзаказа.

В текущем году в рамках Гособоронзаказа в ВВО поступила партия новых ЗРК «Тор-М2». Комплекс является представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности. Отличается повышенной эффективностью при отражении налетов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия, — сообщили в округе.

«Тор-М2» предназначен для поражения cамолетов, вертолетов, управляемых ракет и бомб, а также беспилотников. Модернизированный локатор ЗРК позволяет обнаруживать летательные аппараты, cозданные с применением технологии малозаметности.

«Тор» был принят на вооружение в 1985 году и в дальнейшем модернизировалcя. Так, «Тор-М2», по словам Гао, способен перехватывать четыре цели одновременно, в том числе ракеты полeвой реактивной артиллерии.

Министерство обороны России ранее показало работу тактических зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» во время специальной операции на Украине. В ведомстве отметили, что ракеты, выпущенные из этих ЗРК, могут буквально за несколько секунд преодолеть расстояние в два десятка километров.