Бойцы «Пятнашки» вскрыли канал снабжения ВСУ под Авдеевкой Поддубный: российские военные перекрыли канал снабжения ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Российские военные интербригады «Пятнашка» взяли под контроль участок дороги между Орловкой и Ласточкино к западу от Авдеевки, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его информации, по этой трассе шло снабжение ВСУ и проходила переброска резервов.

Транспортная артерия, по которой украинские формирования получали снабжение, вскрыта бойцами интербригады «Пятнашка» на Авдеевском направлении, — написал Поддубный.

Ранее российские силы ВДВ и пехоты отбросили ВСУ и продвинулись на юг Клещеевки. Войска РФ контратаковали противника на южном фланге у Артемовска. Некоторые украинские военные аналитики утверждали, что переброска дополнительных резервов со Сватовского и Кременского направлений позволила ВС РФ провести серию контратак в Клещеевке. Тем не менее, там продолжаются бои, с обеих сторон активно работает артиллерия. Боевые действия проходят и в районе Андреевки, где ВСУ уже понесли ощутимые потери.

До этого военкор Семен Пегов сообщил о назревающем переломе в боях за Андреевку и Клещеевку. По его словам, ВС РФ вытеснили украинскую армию с юга Клещеевки, противник уже не предпринимает попытки новых атак. В связи с этим ВСУ в ближайшее время могут поменять тактику на данном направлении, не исключил Пегов.