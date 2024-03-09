Российские военные отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении МО: ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Группировка «Центр» российской армии за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ, сообщил РИА Новости в субботу начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, противник потерял до 400 солдат.

В течение суток подразделениями группировки отражено восемь контратак 23-й и 47-й механизированных бригад в районах (населенных пунктов) Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи, 78-го десантно-штурмового полка в районе (населенных пунктов) Орловка, Тоненькое, 59-й мотопехотной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районе (населенных пунктов) Водяное, Первомайское, Дзержинское, — сказал Савчук.

Ранее чешский корреспондент издания Ян Новак заявил, что после сдачи Авдеевки ВСУ находятся в крайне тяжелой ситуации. Он уточнил, что «безрадостная реальность» ВСУ упирается в дефицит снарядов и людей.

Журналист, который лично побывал в прифронтовых районах, рассказал, что украинские бойцы жаловались на проблемы с личным составом. По данным Новака, в рядах Вооруженных сил Украины растет число дезертиров. Кроме того, корреспондент пообщался с местными жителями и обнаружил растущее недовольство властями республики.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал, что не подготовленные для обороны позиции стали главной проблемой ВСУ при отступлении из Авдеевки. Войскам, которые отходят, сложно переходить к обороне, пояснил депутат.