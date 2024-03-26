Российские военные отразили десять контратак ВСУ под Авдеевкой МО: бойцы ВС России отразили десять контратак ВСУ на Авдеевском участке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что российские военные отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад ВСУ.

На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики, — уточнили представители военного министерства.

Ранее снайперские пары Ивановского соединения ВДВ сорвали ротацию подразделений ВСУ к северу от Артемовска, уничтожив взвод противника. Пресс-служба МО добавила, что среди ликвидированных целей — украинский снайпер. Десантники ежедневно уничтожают живую силу ВСУ, это происходит в те моменты, когда они пытаются малыми группами заходить на свои позиции для ротации, пояснили в ведомстве.

До этого фронтовые бомбардировщики Су-34 18 марта уничтожили командный пункт и живую силу войск Украины на Южно-Донецком направлении. Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции. Су-34 несли по четыре снаряда, каждый из которых вместил 300 килограммов взрывчатки.