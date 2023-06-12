Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Артемовска Группировка «Юг» отразила атаку украинских войск на Соледаро-Артемовском направлении

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска успешно пресекли попытку украинской армии провести разведку боем в направлении Лисичанска, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Вадима Астафьева. Кроме того, удалось отбить атаку на Соледаро-Артемовском направлении.

Подразделениями «Южной» группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, а также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении, — сообщил Вадим Астафьев.

По его словам, артиллерия группировки в ходе контрбатарейных действий уничтожила позиции 120-мм минометов противника вблизи поселений Белогоровка, Хромово и Дружба. Также он упомянул, что подразделение, оперирующее самоходным минометом «Тюльпан», выполнило удары по складу боеприпасов и оборонительным позициям противника возле Белогоровки, а также по укрытию военнослужащих 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил неприятную новость о больших потерях ВСУ в живой силе и технике при попытках наступлений в Запорожской области. По его информации, украинская сторона лишилась радара Hensoldt TRIMBLE-4D AAS, части системы ПВО Iris-T, танков AMX-10 и Leopard. Он добавил, что система ПВО Iris-T и радар Hensoldt TRIMBLE-4D AAS были критически важны для ВСУ. Теперь ВС РФ получили господство в воздухе.