ВС России отразили атаку украинского спецназа в Запорожской области

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие в ночь на 31 января отразили нападение спецназа ВСУ на позиции ВС РФ в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он указал, что бойцов ВСУ заметили с помощью квадрокоптера, оснащенного тепловизором. После этого по противникам был открыт огонь.

Наши разведчики с помощью квадрокоптера Mavic с тепловизором ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта. По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией и точнейшая очередь расчета АГС. Лишь один вражеский диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатометом, — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения трех бригад ВСУ на Краснолиманском направлении лишились более 50 человек после ударов авиации и артиллерии ВС РФ. Также были уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США.

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее рассказал, как российские подразделения отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении, своевременно обнаружив их.