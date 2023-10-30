Российские военные отбили атаку штурмовиков ВСУ на Донецком направлении Группировка войск «Юг» отразила атаку ВСУ, противник потерял до 110 военных

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные отразили атаку штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. В результате Украина потеряла до 110 человек, две боевые бронемашины, две гаубицы, минометы 82-го и 120-го калибров и три дрона.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ <...> в районах Яковлевки, Клещеевки и Курдюмовки. Противник потерял до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 155-миллиметрову гаубицу M777 американского производства, минометы 82-го и 120-го калибров, — рассказал Астафьев.

Он добавил, что в районах Золотаревки, Нырково и Троицкого в ДНР российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты R18, FPV и «Валькирия».

Ранее Вадим Астафьев сообщил, что российская армия успешно отразила пять атак со стороны Вооруженных сил Украины в районе Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления. В результате этих столкновений ВСУ потеряли свыше 500 военных на данном участке. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 122-миллиметровая самоходная гаубица «Гвоздика», 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Он также заявлял, что российские военные нанесли огневое поражение по 33 местам скопления солдат ВСУ на Донецком направлении. По его словам, под Клещеевкой и Курдюмовкой армия Украины потеряла до 155 военных.