Российские военные одним ударом улучшили положение на передовой у Авдеевки МО: российские военные сорвали попытку контратаки ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: Минобороны РФ

Минометная артиллерийская батарея гвардейского мотострелкового полка Центрального военного округа упреждающим ударом сорвала попытку контратаки ВСУ на Авдеевском направлении, сообщила ТАСС пресс-служба Минобороны РФ. Там подчеркнули, что российские войска в течение нескольких часов накрывали подразделения ВСУ огнем из автоматических минометов 2Б9 «Василек», и в результате существенно улучшили положение на передовой.

В результате боя противник потерял эффект неожиданности и наступательную инициативу, рассеявшись в лесном массиве. В результате слаженных действий артиллерии и штурмовых подразделений группировки «Центр» российские войска существенно улучшили положение по переднему краю, — рассказали в министерстве.

Ранее расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» сорвал ротацию личного состава Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Артиллеристы получили координаты места скопления личного состава ВСУ и выдвинулись на неподготовленную боевую позицию. Затем военнослужащие выполнили пристрелочный пуск 122-мм ракет.

Суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции 4 марта составили свыше 1415 военных. По информации военного ведомства, больше всего бойцов украинская армия потеряла на Авдеевском направлении. Также на этом участке фронта был уничтожен еще один танк Abrams американского производства.