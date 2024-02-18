«Свеженькие достаточно»: в Авдеевке обнаружили ящики с западным оружием РИА Новости: бойцы ВС РФ нашли западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

Фото: ТАСС

Вид Авдеевки

Российские военнослужащие в ходе рейда в Авдеевке обнаружили трофейное западное оружие, соответствующее видео публикует РИА Новости. В одном из ящиков находилась партия снарядов для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Предположительно, оружие было произведено в Болгарии или Польше.

Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. 10-й завод, я все не могу выяснить, что это за завод. Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших агээсок, — рассказал командир подразделения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар по местам хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины. В том числе разгромлен склад на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Также уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ольха» украинской армии в Харьковской области.

Также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео со спецгруппой натовских наемников, которых российские разведчики уничтожили у Авдеевки. По его данным, англоязычные бойцы пытались атаковать российские позиции. Отмечается, что с иностранными военными был и как минимум один украинец.