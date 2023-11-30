Российские военные нанесли удар по командным пунктам ВСУ МО: ВС РФ поразили четыре командных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские Военно-космические силы совместно с артиллерией поразили четыре командных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Также ударам подверглись 14 опорных пунктов украинских войск.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении... Ударами авиации и огнем артиллерии поражены четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчетов украинских войск, — сообщил военный.

По данным Минобороны, за минувшие сутки в этом направлении российские военные отразили две атаки ВСУ, в результате чего неприятель потерял порядка 80 солдат. Кроме того, были уничтожены два автомобиля украинских военных.

Ранее Савчук рассказал, что в области Серебрянского лесничества группировка нанесла удар по военным и технике 12-й бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также уничтожила беспилотный летательный аппарат ВСУ неподалеку от Кременной. Потери противника на этом направлении оцениваются до 100 военнослужащих ВСУ и двух пикапов.

Он также заявил, что российские военнослужащие поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, огневое поражение также было нанесено по трем опорным пунктам противника.