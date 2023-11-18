Российские военные нанесли поражение «Азову» на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские войска нанесли поражение украинской бригаде специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, противник потерял порядка 100 военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов националистов. Потери противника на направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ, — сказал собеседник агентства.

Ранее Савчук сообщил, что артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины. Удары наносились на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Также войска поразили штурмовые группы 15-го полка нацгвардии Украины благодаря скоординированным действиям подразделений российской группировки при поддержке авиации и артиллерии.

Ранее экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят рассказал о том, что в рядах ВСУ началось массовое дезертирство. По его словам, «целые роты перебегают на сторону России», из-за чего численность личного состава ВСУ, и так терпящего боевые потери, уменьшается на глазах.