Российские военные лишили ВСУ двух пунктов управления беспилотниками МО: ВС РФ уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы российской группировки войск «Запад» ликвидировали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский. По его словам, потери украинцев составили до 80 военнослужащих.

Потери противника на Купянском направлении составили до 80 военнослужащих, танк, миномет, пункт боепитания, три пикапа, два беспилотника и два пункта управления беспилотниками, — рассказал военный.

Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчет буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» уничтожил буксируемую гаубицу М-777 производства США. Кроме того, мотострелки группировки успешно отразили две контратаки ВСУ, не потеряв позиций, а также во взаимодействии с артиллерией оттеснили штурмовые группы трех украинских механизированных бригад в западном и юго-западном направлениях.

Ранее стало известно, что расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Табаевки в Харьковской области. Потери армии Украины составили до 25 военнослужащих. Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три пикапа.

До этого экипажи российских штурмовиков Су-25 провели удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам украинской армии на Донецком направлении. По данным Министерства обороны России, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все цели, согласно отчетам передового авиационного наводчика, были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме.