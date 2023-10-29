ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и РСЗО HIMARS

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В результате ударов группировки российских войск «Юг» Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении более 150 военнослужащих и боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки Вадим Астафьев. Бои проходили в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка и Клещеевка.

На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. ВСУ на данном направлении потеряли более 150 военнослужащих, 105-миллиметровую гаубицу М119, боевую машину РСЗО HIMARS, а также миномет 120-го калибра в районе Верхнекаменского, — рассказал Астафьев.

Он добавил, что в районах населенных пунктов Веселый и Спорный было уничтожено 14 украинских БПЛА и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее Вадим Астафьев сообщил, что российская армия успешно отразила пять атак со стороны Вооруженных сил Украины в районе Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления. В результате этих столкновений ВСУ потеряли свыше 500 военных на данном участке. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 122-миллиметровая самоходная гаубица «Гвоздика», 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявлял, что на Краснолиманском направлении российские силы поразили 190 целей противника. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено порядка 30 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины.