Российские военные эвакуировали пенсионеров с линии фронта под Купянском Ганчев: российские военные эвакуировали пенсионеров из Харьковской области

Фото: МО РФ

Российские военные эвакуировали несколько пенсионеров из населенного пункта под Купянском, в подконтрольной Украине Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. По его словам, ВСУ заминировали местность, отрезав пожилых людей от цивилизации и лишив возможности получать пенсии.

Нам удалось эвакуировать жителей из населенного пункта Харьковской области, который находится под контролем киевского режима. Теперь наши люди в безопасности. Их приняли родственники на территории Российской Федерации, — написал Ганчев.

Он добавил, что пожилые люди просили власти Украины эвакуировать их, однако те отвечали отказом. При этом в той местности уже давно нет ни света, ни воды.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военнослужащие все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении. Марочко отметил, что они нередко переодеваются в гражданскую одежду и ночью покидают зону боевых действий.

Он также рассказал, что представители СБУ и подразделения особого назначения нацполиции Украины «КОРД» прибыли в харьковский город Купянск, чтобы разобраться с военнослужащими, отказывающимися выполнять приказы командования. Марочко отметил, что спецслужбы и правоохранительные органы проводят жесткие разъяснительные работы.