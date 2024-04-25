Российские военные эвакуировали подорвавшийся на мине «Царь мангал» Российские военные эвакуировали «Царь мангал» из района Красногоровки

Российские военные эвакуировали созданный на базе Т-72 «Царь мангал» из района Красногоровки в Донецкой Народной Республике, сообщают «Известия». Танк штурмовал позиции ВСУ, но подорвался на мине. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

При выдвижении к главному опорному пункту ВСУ в городе — Красногоровскому заводу танк, который местные военные также называют «Фердинандом», наехал на мину. Экипаж сумел эвакуироваться, а в дальнейшем с помощью БРЭМ-1 удалось доставить в тыл и поврежденную технику, — говорится в сообщении.

После ремонта «Царь мангал» вернется в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские военные установили систему защиты от беспилотников на бронемашину 3-СТС. Техника появилась в зоне СВО. Судя по распространившимся в Сети кадрам, специалисты разместили на машине каркас с металлической сеткой. Громоздкая, но легкая конструкция получила неофициальное название «мангал».

Военкор Александр Коц также писал, что над бронемашиной «долго потешались» из-за ее внешнего вида, но насмешки прекратились, когда танк показал себя в бою. «