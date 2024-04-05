Российские военные достали из-под земли бронемашину «Азова» РИА Новости: российские военные нашли и выкопали бронемашину «Азовец»

Фото: РИА Новости

Российские военные обнаружили под землей и выкопали бронемашину «Азовец» украинского полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Карат». Найти машину помогли местные жители.

Со временем продвижения наших войск местные жители показали, что в какое-то время там закопали какой-то из образцов техники. Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас, — сказал «Карат».

Представитель ремонтно-эвакуационного подразделения считает, что «налицо распил бюджета». По его словам, на создание машины «выбили деньги», сделали один «совершенно никчемный» экземпляр и «отдали указание — концы в воду».

Бронемашину «Азовец» разработали в 2015 году в качестве танка для боев в условиях города или универсальной высокозащищенной тяжелой гусеничной платформы. Одну единицу такой техники оценили в $5 млн. Бронемашину собирали в цехах киевского завода АТЕК.

В 2016 году «Азовца» подготовили к испытаниям, но их вскоре остановили, так как в качестве приборов наблюдения на машину установили камеры от домофонов. СБУ и военная прокуратура Украины возбудили уголовное дело, но единственный экземпляр «Азовца» вскоре похитили. Предполагалось, что его угнали и спрятали на своей базе представители полка «Азов».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Харькове под удар ВС РФ попало танковое училище Вооруженных сил Украины, куда незадолго до этого прибыли иностранные танки и зарубежные инструкторы. По его словам, два попадания также были в Слободском районе Харькова в микрорайоне Новые дома.