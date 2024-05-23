Российские ученые впервые получили кадры снежного барса, охраняющего добычу

Фото: Vladimir Borisov/Russian Look/Global Look Press

Российские ученые впервые получили кадры, на которых видно, как снежный барс охраняет свою добычу, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Межрегиональную ассоциацию «Ирбис». Уточняется, что хищник сторожил тушу горного козла, которого он сам поймал.

По данным издания, видео было получено с фотоловушки в ходе всероссийского учета ирбиса. Снежный барс по кличке Мажор, который живет в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве, привлек внимание пернатых. Он начал их отгонять от своей добычи, после чего уснул прямо на ней.

В этом году часть фотоловушек не удалось найти, а некоторые вышли из строя из-за погодных условий. Дело в том, что их установка проводилась в труднодоступных местах обитания снежных барсов в плохую погоду. Тем не менее кадры с Мажором удалось получить. Лидер ассоциации «Ирбис» Али Узденов отметил, что в этому году во время всероссийского учета снежных барсов зафиксировали 87 особей.

Это говорит о том, что охрана территории, борьба с браконьерством, работа по восстановлению кормовой базы снежного барса дает свои результаты, — поделился он.

Ранее стало известно, что большинство снежных барсов обитает в Республике Алтай. Уточняется, что на Алтае живут 54 снежных барса. Еще 15 барсов обитают в Туве, а 11 — в Красноярском крае. Еще семь снежных барсов насчитывается на территории Бурятии.