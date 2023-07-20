Туристы и дети пострадали при взрыве газа на Алтае Пять туристов пострадали от взрыва газовой колонки в курортном Яровом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья из Кемеровской области пострадала в результате взрыва газовой колонки в палаточном лагере, расположенном в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По словам представителей ведомства, инцидент произошел в среду, 19 июля. Взрыв случился во время приготовления пищи на портативной колонке.

В списке пострадавших числятся двое взрослых и трое детей, все они приехали в регион в туристических целях. Несовершеннолетние туристы доставлены в больницу Славгорода с ожогами различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В настоящее время следователями СК проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в городе Баксан Кабардино-Балкарии произошел взрыв в одном из местных кафе. В результате происшествия три человека получили ранения, взрывной волной были выбиты окна и двери заведения. Причины произошедшего устанавливаются следственными органами.