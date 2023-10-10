Российские «Торнадо-С» уничтожают ВСУ: новости СВО на утро 10 октября

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Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ, расположенный на Купянском направлении. Отмечается, что такая реактивная система залпового огня способна эффективно функционировать как в дневное, так и в ночное время.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО вечером 9 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Отмечается, что единственная сложность в ночное время — достижение точки стрельбы без включенных фар. Однако после этого все действия выполняются слаженно и автоматически, всего за четыре минуты расчет системы полностью готов к запуску.

Появится ли новое государство на территории Западной Украины, «незаметное» оружие России

Любое будущее государство, которое могло бы возникнуть на оставшихся территориях Западной Украины, должно придерживаться нейтралитета по отношению к России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, Москва никогда не допустит того, чтобы соседняя страна стала базой для возможных агрессивных действий против России. Новое государство не должно вступать в военные союзы под контролем или эгидой Соединенных Штатов, добавил полковник. Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным, подчеркнул Макгрегор.

Москва инвестировала средства в усовершенствование средств радиоэлектронной борьбы, сообщил военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider. Благодаря этому ВС России переходят к «тонким» операциям в зоне СВО, уверен эксперт.

Россия определенно не собирается прекращать борьбу, подчеркнул Атламазоглу. По его мнению, пока весь мир наблюдает за российскими танками и беспилотниками, войска РЭБ с обеих сторон проводят «более искусные» и рискованные операции на линии фронта. Они могут повлиять на ход СВО, потому что Москва постоянно дорабатывает тактику и улучшает систему радиоэлектронной борьбы, резюмировал обозреватель.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Новая атака украинского беспилотника, ВКС РФ наносят ответные удары

Дежурные системы ПВО сбили дрон самолетного типа Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что беспилотник был нейтрализован 9 октября в районе 20:00.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаки в направлениях Новодонецкого в Донецкой Народной Республике и Приютного в Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. Однако действия российской армии заставили их отступить.

Подразделения группировки войск «Восток» в рамках контрбатарейной борьбы ликвидировали минометный расчет противника севернее Никольского. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения живой силы и техники нескольких украинских бригад в различных районах.

Тактическая авиагруппа ВКС России уничтожила три пункта временной дислокации украинских войск в районе Торского на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Кроме того, российские военнослужащие повредили автомобильный мост.

Силы группировки вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы. Также ВС РФ отбили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

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