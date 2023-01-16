Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Запорожьем РИА Новости: российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Запорожьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Командир танкового подразделения Вооруженных сил России заявил РИА Новости, что российские военные уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт ВСУ. По его словам, удар был нанесен по противнику в Запорожской области.

Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника, — пояснил офицер.

Позже ему сообщили, что российские танкисты успешно поразили цели.

Ранее танкисты из числа добровольцев и мобилизованных 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии Западного военного округа рассказали, как опыт компьютерных игр помог им на передовой. По их словам, благодаря полученному «на гражданке» опыту получилось выработать стратегию для борьбы с ВСУ.