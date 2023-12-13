Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Экипажи танков Т-80 Западной группировки войск уничтожили скрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Танкисты работали из закрытых огневых позиций, приходилось применять прямую наводку и подбираться к противнику на близкое расстояние.

На Купянском направлении танкисты Западной группировки войск с закрытых огневых позиций уничтожили скрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ. Часто танкистам приходится работать прямой наводкой и подбираться совсем близко к противнику. Новые цели на удалении в шести километрах <...>. По координатам, полученным от разведки, экипажи танков Т-80 уничтожили все обнаруженные цели, — заявили в оборонном ведомстве.

Министерство также отметило, что огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, чьи камеры фиксировали попадания. Один из механиков-водителей танка Т-80 под позывным Белка отметил высокую точность орудия и заявил, что танк всегда проявлял надежность.

Ранее 8 декабря в Минобороны РФ сообщили, что штурмовики ВДВ взяли под контроль ряд опорных пунктов ВСУ в районе Артемовска. Помощь в проведении операции десантникам оказали артиллерия и беспилотные аппараты. Также россияне поразили с помощью FPV-дронов блиндажи с украинской пехотой.