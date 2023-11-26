Российские танкисты уничтожили Bradley одним метким выстрелом Руденко: танкисты 114-й бригады уничтожили украинский БМП Bradley под Донецком

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Танкисты 114-й бригады ВС РФ уничтожили украинский Bradley под Донецком, сообщил репортер Андрей Руденко в Telegram-канале. Он опубликовал кадры, на которых видно, что БМП противника была разгромлена одним метким ударом. После него техника ВСУ попыталась продвинуться вперед, однако поражение оказалось критическим. Именно на этом направлении украинские подразделения несут самые ощутимые потери, добавил журналист.

Враг на этом направлении несет ощутимые потери, здесь их уничтожают опытнейшие ребята из 1-го Армейского корпуса. Именно эти мужики протащили на своих плечах основные сражения в Донбассе, — отметил Руденко.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео с горящим бронетранспортером Вооруженных сил Украины Sisa Xa-180 финского производства. Он подчеркнул, что это уже не первый уничтоженный российскими войсками финский БТР. Прежде несколько таких боевых машин были ликвидированы в районе Клещеевки на Донецком направлении. Также Котенок показал американскую бронемашину M2A2 Bradley, которую украинские военные бросили в районе Степового на Авдеевском направлении.