Российские танкисты разнесли склад ВСУ на Днепре и попали на видео Zvezdanews опубликовал видео уничтожения склада ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Telegram-канал Zvezdanews опубликовал видео уничтожения экипажем танка Т-72Б3 ВС РФ склада с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра. На опубликованных каналом кадрах представлено, как танкисты с закрытой огневой позиции накрывают огнем обнаруженные беспилотником объекты противника в Херсонской области. Под удар помимо склада попал также и украинский пункт управления БПЛА.

О том, что российские танкисты разнесли под Херсоном склад и пункт управления БПЛА противника, ранее сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что стрельба велась на расстоянии более трех километров от цели.

До этого сообщалось, что опорный пункт и живую силу ВСУ уничтожили неуправляемыми авиаракетами экипажи штурмовиков Су-25 Восточной группировки ВС РФ. В результате выполнения полетного задания была ликвидирована специальная техника и живая сила армии Украины. Экипажи после поражения целей совершили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее появилось видео с захваченного российскими военнослужащими опорного пункта Вооруженных сил Украины под Белогоровкой в ЛНР. Там на теле ликвидированного наемника было найдено несколько шевронов, в том числе два с изображением флага Франции.