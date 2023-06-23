Российские танкисты пошли в контратаку: новости СВО на утро 23 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Танковые подразделения Западной группировки российских вооруженных сил начали активные действия в районе Купянска. Танковые экипажи двигаются к линии фронта. В то же время российские пехотные подразделения успешно заняли два укрепленных района, принадлежащих украинским вооруженным силам (ВСУ), приближаясь к городским границам.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что украинские военные подразделения пересматривают планы контрнаступления. Специалист пояснил, что ВСУ доукомплектовываются и подвозят новые средства вооружения. По его словам, будет пересмотрено направление удара: например, украинские военные могут выбрать район Каховской ГЭС из-за обмеления значительного числа территорий. Он при этом назвал «подозрительными» события с разрушением дамбы самой станции.

В Курской области дважды за ночь сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В первый раз удалось сбить беспилотный летательный аппарат. В связи с этим он призвал местных жителей оставаться бдительными и в случае нахождения обломков не прикасаться к ним, а незамедлительно сообщать по телефону экстренной связи 112.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Контрнаступление украинских войск получилось не таким успешным, как того ожидали союзники Киева, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей западных стран и высокопоставленного чиновника Пентагона. По их словам, украинские военные оказались довольно уязвимы перед минными полями. В то же время российские войска, по сообщению источников, демонстрируют высокую эффективность в обороне.

Фото: МО Украины

В Киеве вслед за Ивано-Франковской областью объявили всеобщую мобилизацию. Приказ военкома Оболонского района города появился в группе территориального центра. Требование явиться в военкомат распространяется также на тех, кому не приходили повестки или мобилизационные распоряжения, в том числе на людей, не прописанных в Оболонском районе, а только проживающих в нем. Военнообязанным необходимо прийти в военкомат в течение 10 дней.

Мирный житель скончался в результате обстрела украинскими военными города Токмака в Запорожской области. Всего в атаке с воздуха по городу было зафиксировано три ракеты, две из которых удалось уничтожить с помощью российских систем ПВО.

Вооруженные силы Украины обстреляли село Таврия в Запорожской области, в результате чего погибли три человека. Кроме того, один житель получил тяжелое ранение, его экстренно доставили в больницу Мелитополя.

ВСУ обстреляли Горловку минимум в пятый раз за день, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Объединенном центре по надзору и координации вопросов, относящихся к военным нарушениям со стороны Украины (ОЦНК). В 20:45 украинские военные выпустили 14 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о «мощном взрыве» в Херсоне и добавил, что, по предварительным данным, был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. По его словам, после первичного взрыва последовала вторичная детонация. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Но ведомство отчиталось о подрыве склада боеприпасов украинских войск вблизи населенного пункта Щербиновка в ДНР. В ходе контрбатарейных действий отечественные военные также уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab в районе Ивановки и радиолокационную станцию AN/TPQ недалеко от Миньковки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красный Пахарь Волоконовского района. Глава региона уточнил, что в результате атаки пострадавших нет. По его словам, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Гладков отметил, что подомовой обход будет проведен в светлое время суток.

Фото: t.me/vvgladkov

Соединенные Штаты не осуществляют поставки на Украину современных боеприпасов двойного применения во избежание противоречия с ограничениями на экспорт кассетных бомб, заявила заместитель помощника руководителя Пентагона по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер. Она объяснила, что отсутствие инициатив в отношении предоставления такого вооружения связано с установленными конгрессом ограничениями и стремлением сохранить согласованность с союзниками.

Минобороны Нидерландов заключило договор с бельгийской оружейной компанией FN Herstal на поставку пулеметов для Украины. Отмечается, что главы оборонных ведомств двух стран подписали соглашение, по которому Нидерланды вложат €355 миллионов в бельгийскую промышленность. По информации ведомства, Бельгия также построит для Нидерландов военные корабли.

Читайте также:

Наступление ВСУ обернулось большими потерями: новости СВО на вечер 22 июня