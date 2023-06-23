Российские танкисты перешли в наступление на одном из направлений «Известия» заявили о переходе российских танкистов в наступление на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танковые подразделения Западной группировки российских вооруженных сил начали активные действия в районе Купянска в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины, информируют «Известия». Танковые экипажи двигаются к линиям фронта вблизи Купянска.

То, что в зоне СВО видим достаточно редко. Танки Западной группировки войск прямой наводкой ведут удар по позициям противника на Купянском направлении, — отметил корреспондент издания.

В то же время, российские пехотные подразделения успешно заняли два значительных укрепленных района, принадлежащих украинским вооруженным вилам (ВСУ), приближаясь к городским границам.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак ВСУ, которые те предприняли в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении. Были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В результате отражения атаки на населенный пункт Пятихатки российские силы уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу украинских войск.

Путин накануне рассказал, что ВС РФ «наколотили» 245 танков ВСУ. По его словам, Киев опасается крупных потерь в будущем, что может привести к утрате боевого потенциала украинской армии.