Российские танки в зоне СВО оснастили комплексом подавления дронов «Сания»

Фото: МО РФ

Комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что устройство эффективно обезвреживает дроны даже при движении танка.

По словам разработчика, обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя. При этом техника фиксирует беспилотники на расстоянии до полутора километров и способна их подавлять на дистанции до километра.

Ранее российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды». Изделия уже начали применять в тестовом режиме в зоне спецоперации. Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин уточнил, что с помощью этой разработки дрон может самостоятельно заходить на цель и уничтожать ее.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что наиболее востребованными беспилотными летательными аппаратами в зоне СВО сегодня являются именно FPV-дроны. По словам аналитика, поставки БПЛА будут стремиться наращивать обе стороны. Это объясняется удобством управления: оператор видит окружающее так, словно находится внутри дрона, что позволяет максимально эффективно управлять беспилотником.