Российские связисты помогли штурмовикам в боях под Артемовском МО: связисты обеспечили управление штурмовыми группами под Артемовском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские связисты-десантники развернули мобильный комплект спутниковой связи рядом с передовой, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Это позволило наладить устойчивое управление штурмовыми группами при взятии опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении,

Подразделения связи тульских десантников обеспечили устойчивое управление штурмовыми группами в ходе занятия и зачистки опорных пунктов ВСУ на Артемовском направлении, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в ходе ведения активной обороны подразделения ВДВ продолжают продвигаться, занимая украинские опорники. При этом украинцы применяют средства радиоэлектронной борьбы и пытаются глушить сигналы для нарушения управления подразделениями.

Ранее штурмовики Южной группировки войск овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины к северо-западу от Артемовска. В Минобороны указали, что значительную роль в успехе операции сыграла артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ. Артиллеристы оказали уверенную огневую поддержку наступающим штурмовым группам. Огнем из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» были подавлены основные огневые средства противника.

До этого военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. В операции были задействованы беспилотные летательные аппараты, которые собирали данные о перемещении вооруженных групп противника.