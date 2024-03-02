Российские Су-35С не позволяют авиации ВСУ взлететь с аэродромов МО РФ: Су-35С не дают авиации ВСУ взлететь на Авдеевском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские сверхманевренные истребители Су-35С, осуществляя дежурство в воздушном пространстве на Авдеевском направлении, не дают самолетам ВСУ возможности взлететь с аэродромов, передает Минобороны РФ. Любая цель при попытке подняться в воздух будет моментально обнаружена и уничтожена, уточнили в ведомстве.

Целью дежурства сил ВКС РФ является патрулирование в заданном районе. Кроме этого, истребители осуществляют прикрытие бомбардировочной и штурмовой авиации, а также армейских вертолетов при ударах по военным объектам и технике ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве проинформировали, что российский истребитель Су-35С уничтожил украинский зенитный ракетный комплекс С-300 на Купянском направлении. По данным ведомства, летчики использовали для поражения цели авиационную управляемую ракету. Комплекс был обнаружен за счет радиолокационного излучения.

До этого бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту ВСУ на Купянском направлении. При ударе использовались бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе миссии бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35.