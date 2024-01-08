Российские Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон армии Украины Бомбардировщики Су-34 ударили по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: MOD Russia/via globallookpress.com

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли удар по укрепрайону украинской армии авиационными бомбами ФАБ-500, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. Позиции ВСУ поразили на Краснолиманском направлении.

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 воздушно-космических сил нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Краснолиманском направлении, — заявили в МО.

Отмечается, что использовались авиабомбы ФАБ-500, имеющие универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), позволяющий атаковать позиции противника с безопасного расстояния. После подтверждения разведки о том, что цели уничтожены, экипажи благополучно приземлились на аэродроме вылета.

Ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью авиабомбы, оборудованной модулем планирования и коррекции, уничтожил украинский пункт управления. Перед вылетом экипаж получил координаты местоположения командного пункта противника. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35 взлетело с аэродрома и успешно выполнило боевую задачу.

До этого российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины с предельно малой высоты — 25 метров. Были атакованы позиции ВСУ на Донецком направлении.