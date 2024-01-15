Российские Су-25 разгромили опорные пункты ВСУ под Донецком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили опорные пункты, бронетехнику и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что при атаке пилоты использовали неуправляемые авиационные ракеты.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам, бронетехнике и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что, согласно данным передового авиационного наводчика, все намеченные цели были успешно поражены.

Ранее сообщалось, что самолеты Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали украинские военные позиции на Донецком направлении. После успешного выполнения боевой миссии штурмовики осуществили маневры для уклонения от возможных ракетных угроз, активировали тепловые ловушки и вернулись на базу. При этом пилот Су-25 с позывным Беркут отметил, что им была поставлена задача уничтожить опорный пункт противника и она успешно выполнена. Все цели, по его словам, поражены.

Также в Минобороны России рассказывали, что экипажи российских штурмовых самолетов Су-25 уничтожили в ходе боевого вылета на Донецком направлении опорный пункт противника. Удары наносились при помощи неуправляемых авиационных ракет. На опубликованных ведомством кадрах видно, как самолеты один за другим наносят удары с кабрированием, затем выпускают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром.