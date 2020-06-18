Российские спутники продолжают следить за разливом топлива в Норильске

https://static.news.ru/photo/8cbf6074-b164-11ea-b067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости

Спутники РФ продолжают следить за разливом топлива в Норильске. Об этом 18 июня сообщили в Роскосмосе.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлён мониторинг разлива топлива в Норильске, — цитирует «Интерфакс» заявление госкорпорации.

Всего за последнюю неделю в МЧС были переданы данные съёмок 1,3 млн квадратных километров, в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — данные в объёме более 5 тысяч квадратных километров.

4 июня 2020 года, по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия в целях мониторинга разлива топлива в Норильске силами иностранных космических аппаратов участников Хартии.

Как писал NEWS.ru, представители МЧС РФ после совещания рабочей группы по ликвидации аварии сообщили, что активная фаза сбора нефтепродуктов, попавших в реку Амбарную после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, завершилась.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Ростехнадзора, проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске. Дело о халатности возбуждено в отношении главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Оно попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

После случившегося было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Разлив был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Ликвидацией последствий происшествия занимаются более 700 человек и примерно 300 единиц техники, а также авиация МЧС. На воде размещены боновые заграждения, которые способствуют локализации пятен топлива. Топливо собирают с поверхности рек, расположенных поблизости от озёр, притоков и с прибрежного грунта.