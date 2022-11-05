Российские спецслужбы задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ

Фото: ФСБ РФ

Российские спецслужбы при поддержке Росгвардии задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ, сообщил источник РИА Новости. Все они были захвачены в освобожденных в ходе СВО районах республики.

Российские спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии в очередной раз провели масштабный комплекс оперативно-боевых мероприятий по нейтрализации пособников СБУ. Задержано более 20 лиц, по оперативным данным, причастных к сотрудничеству со спецслужбами Украины, — передает агентство.

Портал Grayzone ранее сообщил со ссылкой на секретные документы, что руководство британской разведки подписало соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины о создании и обучении украинской «партизанской террористической армии». Новая структура будет проводить «разведывательные и диверсионные операции в Крыму по поручению СБУ».

Grayzone пишет, что обучать украинских бойцов будут те же люди, которые составляли планы по уничтожению Крымского моста. В частности, среди них есть советник генсека НАТО Крис Донелли, сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер и бывший министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.