Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего сотрудника СБУ Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника СБУ Прозорова

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Василий Прозоров

Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, занимавшегося разоблачением ее деятельности, сообщают «Известия». В Бердянске силовики обнаружили тайник украинских диверсантов, которые планировали убийство Прозорова.

Средствами объективного контроля задокументировано, что в ноябре 2022 года членами ДРГ от ГУР МО Украины получено задание на совершение теракта в отношении жителя Бердянска Прозорова — экс-сотрудника СБУ, — цитирует издание представителя силовых ведомств.

Он добавил, что о тайнике сообщил один из задержанных диверсантов. При осмотре схрона были найдены самодельное взрывное устройство мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, три боеприпаса для гранатомета и три гранаты.

Прозоров разоблачал деятельность СБУ за 2014–2018 годы. В частности, в прошлом году он показал тайную тюрьму в аэропорту Мариуполя, где содержались сторонники ДНР.

Ранее сообщалось о задержании в Бердянске украинских диверсантов, причастных к убийствам заместителя мэра города Олега Бойко, его жены Людмилы, замначальника ГИБДД Александра Колесникова, а также к покушению на коменданта города Артема Бардина. Диверсанты оказались местными жителями, они действовали по поручению разведки Минобороны Украины.