Российские спецслужбы предотвратили диверсии на территории ЛНР

Российские спецслужбы предотвратили диверсии на территории ЛНР, кадры работы оперативников опубликовал Telegram-канал РИА Новости. Отмечается, что были задержаны участники украинского нацбатальона «Кракен». В ходе обысков также был найден тайник с самодельной бомбой.

20 декабря Минобороны России сообщило, что в ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, еще одна — в ДНР. По данным ведомства, потери противника на этих направлениях составили более 120 военнослужащих, пять боевых бронемашин и пять пикапов.

Кроме того, ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных на Купянском направлении, еще более 100 украинских военных уничтожены в ДНР из-за продолжения наступления российских войск на Донецком направлении. Также уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й мехбригад ВСУ в ДНР и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, противник потерял до 50 военных. Истребительная авиация ВСК России в ДНР сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8.