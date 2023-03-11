Российские спасатели вытащили ребенка, застрявшего по пояс в снегу

Фото: МЧС России

Сотрудники экстренных служб в Башкирии спасли мальчика, который застрял по пояс в снегу, передает РЕН ТВ со ссылкой на информацию от МЧС. По данным канала, ребенок прыгнул в сугроб с забора. После прыжка мальчик увяз в снегу и не смог выбраться самостоятельно.

Ребенка пытались высвободить из снежного плена его друзья, но их старания тоже не увенчались успехом. Поэтому детям пришлось вызвать спасателей.

В итоге на место приехали сотрудники МЧС и вытащили ребенка. Уточняется, что мальчик не пострадал.

Ранее неизвестные молодые люди спасли детей из горящих частных домов в Иркутске. Парни перелезли через забор и принялись стучать в двери, потом разбили окна, залезли внутрь и вытащили оттуда детей. Прокурор Иркутской области принял решение о поощрении молодых людей, их разыскивают.

В общей сложности после приезда спасателей из горящих домов было эвакуировано шесть человек, четверо из них — дети.